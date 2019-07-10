Киев, , 10:16 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля отправил в отставку 71 главу районных администраций по всей стране, распоряжения опубликованы на сайте украинского лидера.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 3 ». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина

Отмечается, что причина увольнения — завершение срока полномочий пятого президента страны Петра Порошенко.

Так, были уволены главы районных администраций в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской и Львовской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Зеленский уже произвёл целый ряд кадровых назначений. Так, новый глава государства уволил губернатора Днепропетровской области Владимира Резниченко.

Всего правительство Украины одобрило увольнение с занимаемых должностей 13 губернаторов. В частности, кадровые перестановки ожидаются в руководстве Запорожской, Львовской, Волынской, Иваново-Франковской, Киевской и Черниговской областей, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Читайте также: Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ