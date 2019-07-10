Скопье, , 11:18 — REGNUM

В интервью для сербского новостного агентства Политика премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев рассказал об отношениях между Сербией и Македонией. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев назвал отношения между двумя странами «традиционно хорошими» и заявил о намерении в ближайшее время начать сотрудничество с правительством Сербии в сфере цифрового обслуживания и в разработке правительственного сайта.

Заев заявил, что Сербия и Македония разделяют общие цели, среди которых наиболее важными является усвоение и укоренение европейских ценностей.

Несмотря на то, что западные лидеры не сдержали своих обещаний касательно начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, Заев настроен оптимистично относительно перспектив вступления своей страны в ЕС. Политик подчеркнул, что отчет Совета Европы по Северной Македонии содержит крайне лестные для страны отзывы, в частности, заключение Преспанского соглашения и урегулирование конфликта с Грецией может послужить удачным примером разрешения конфликтов в регионе, которому может последовать и Сербия.