Тирана, , 11:13 — REGNUM

В Тиране прошёл очередной антиправительственный митинг оппозиции. Протест возглавили глава Демократической партии Люльзим Баша и супруга президента, глава основанной им партии Социалистическое движение за интеграцию, Моника Кримади.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, митинг начался в 20:00. Специально для участия в протесте в столицу прибыли 70 000 албанцев из других регион страны. Протестующие скандировали лозунги «Рама уходи» и заявляли о незаконности местных выборов, проведенных премьер-министром Албании Эди Рамой 30 июня вопреки решению президента Илира Меты перенести дату выборов. Акция прошла мирно, без столкновений с полицией.

Десятый протест оппозиции был приурочен ко дню, когда парламент Албании рассматривал конституционность решения президента отложить проведение местных выборов в связи с политическим кризисом. Парламент принял решение о создании следственного комитета, который должен будет вынести решение в течение трех месяцев.