Тирана, , 10:42 — REGNUM

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Чакай заявил, что Албания не примет участие в саммите процесса сотрудничества Юго-Восточной Европы в Сараево.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Твиттер Чакай заявил, что обращение организаторов саммита с Косово является неприемлемым и противоречит самой цели процесса сотрудничества — созданию доверительной атмосферы и формированию добрососедских отношений и стабильности в регионе.

6 июля президент Косово Хашим Тачи заявил, что написанное в уничижительной форме приглашение, присланное текущей председательницей саммита Боснией и Герцеговиной, делает невозможным участие Косово в этом саммите.

В ответ президент республики сербской в составе БиГ Милорад Додик заявил, что «никто не будет плакать, если Тачи не явится на саммит» и что он сам не явится на саммит, когда он будет проходить в Косово.