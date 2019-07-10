Тирана, , 10:37 — REGNUM

Президент Албании Илир Мета прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook результаты местных выборов, которые были проведены премьер-министром Эди Рамой вопреки решению главы страны отложить выборы в связи с политическим кризисом в стране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава государства с сарказмом призвал сограждан найти научное объяснение тому, что число подсчитанных голосов превышает число участников местных выборов 30 июня.

Напомним, что представители оппозиции призвали своих сторонников бойкотировать выборы 30 июня. Противники правительства Рамы заявляют, что 85% граждан проигнорировали выборы, инициированные премьером, что делает их результаты недействительными.

Ранее президент Мета призвал граждан явиться на всеобщие президентские выборы 13 октября.