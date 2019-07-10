Иерусалим, , 11:37 — REGNUM

Бывший глава парламентской фракции «Наш дом — Израиль» (НДИ) Роберт Илатов может возглавить русскоязычный штаб партии «Ликуд», возглавляемой действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как 9 июля сообщило израильское информационное агентство Walla, в настоящее время партия главы правительства ведет переговоры с политиком.

Отмечается, что привлечение в «Ликуд» экс-главы парламентской фракции НДИ якобы является частью кампании против главы НДИ Авигдора Либермана. Сам Илатов не отрицает, что ему поступало предложение возглавить русскоязычный отдел «Ликуда». «Однако такие предложения меня сейчас вряд ли интересуют. Возможно, в будущем я смогу вернуться в систему, но не сейчас», — заявил политик. Окончательное решение Роберта Илатова о присоединении к «Ликуду» неизвестно.

Сообщается также, что помимо Илатова «Ликуд» стремится заручиться поддержкой бывшего члена НДИ Софы Ландвер, которая также входила в круг приближенных к Либерману.