Москва, , 10:08 — REGNUM

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия представителя Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Она являлась представителем от исполнительной власти региона.

Гехт переходит на работу в правительство Южного Урала и станет первым заместителем врио губернатора Алексея Текслера по социальным вопросам.

«Гехт очень добросовестно исполняла свои обязанности», — отметила, в частности спикер Совфеда Валентина Матвиенко и наградила ее почетной грамотой.