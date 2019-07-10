Иерусалим, , 10:34 — REGNUM

9 июля радикальное движение ХАМАС провело масштабные военные учения в секторе Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Walla, в ходе учений военное крыло движения смоделировало возможное столкновение с силами Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Известно, что ХАМАС развернул свои боевые подразделения вдоль границы с Израилем. Палестинское министерство внутренних дел, в свою очередь, объявило о повышении уровня боевой готовности и закрытии всех пограничных пропускных пунктов. Представитель организации рыбаков заявил, что от администрации сектора Газа было получено распоряжение о запрете выхода в море. Однако в конце учений морское пространство было вновь открыто.

Отмечается, что масштабные учения начались после того, как на юге Израиля был обнаружен очередной тоннель ХАМАСа.