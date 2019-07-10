10 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Скандальный спич ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» в адрес президента России Владимира Путина вызвал неприятие и возмущение не только в России, но и в самой Грузии, а также в Азербайджане. Так, известный бакинский политолог Тофик Аббасов счел эти события угрозой безопасности для всего региона. Свою позицию он разъяснил в интервью ИА REGNUM.

Мира Гасанова, , 10:08 — REGNUM





На вопросы ИА REGNUM отвечает бакинский политолог Тофик Аббасов.

ИА REGNUM По-вашему мнению, чем объясняется скандальная выходка грузинского журналиста в прямом эфире в адрес президента крупной мировой державы и кто за этим стоит?

Ситуация омерзительная, такого еще не было, перед нами откровенное, ничем не прикрытое хулиганство, которое недопустимо не только с точки зрения политического этикета, но и эфирной практики. Транслировать столь жуткий, низкопробный и непрезентабельный контент — это не укладывается ни в какие рамки. Мне кажется, здесь нарочитое невежество, которое осуществили в эфире телеканала маргинальные силы, поддерживаемые определенными политическими кругами. За всем этим прослеживается след политтехнологов, которые увлеклись изощренным механизмом, пустив в дело унитазное ноу-хау.

ИА REGNUMНо каким является политический расчет этих сил, которых угораздило пойти на такую позорную акцию? Грузия является участником многих крупных международных энергетических и коммуникационных проектов. Если кому-то взбрело в голову подорвать стабильность в этой стране через хаотизацию отношений с Россией, может ли это серьезным образом сказаться на положении в Южно-Кавказском регионе?

Эти силы прекрасно осознают, что Кавказ чувствительный регион, он очень важен с точки зрения его связующей функции. Здесь, бесспорно, хватает взрывоопасного потенциала — есть карабахский конфликт, обстановка очень напряженная и вокруг Южной Осетии с Абхазией. И в это самое время, когда дипломатия пытается найти пути и возможности для урегулирования сложного положения, наводя мосты, налаживая диалог, нездоровые силы с помощью отвратных провокаций подливают масло в огонь. Они придерживаются мнения «чем хуже, тем лучше», вызывая огонь на себя. Налицо вопиющая безответственность и невиданная пошлость. Авторы понимают, что такие вещи не могут остаться безнаказанными, потому специально провоцируют своих оппонентов на ответные акции. Они еще и думают о преференциях, которые им, видимо, обещают. Но, с другой стороны, сознательно идя на открытую дестабилизацию обстановки, они не отдают себе отчета в том, что регион за два-три десятилетия заметно преобразился, подтянулся, и все, что оживило геоэкономический ландшафт, создано не на короткое время, а на отдаленную перспективу. Всем этим необходимо дорожить, преодолевая риски и вызовы, и никак не создавать новые проблемы и опасности. Появление новых энергетических, транспортно-коммуникационных линий стало возможным благодаря стабильности, чтобы иметь его надежный запас, необходимо не накалять обстановку на ровном месте, а усиливать базу взаимного доверия. Безопасности, гарантированных действиях никогда не бывает много. Народы, поколения чувствуют себя уверенно, когда общими усилиями находятся ответы на дилеммы. Люди, которые пытаются спровоцировать новые скандалы, кризисы, сознательно идут на подрыв стабильности на Кавказе.

ИА REGNUM В Государственной думе России выступили за введение санкций в отношении Грузии. Президент России Владимир Путин придерживается иного мнения. По его мнению, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией». Что скажете на это?

Возмущение российской элиты объяснимо. Полагаю, что российские политики имеют право на введение санкций, однако позиция главы российского государства более здравая и рассудительная. То, что он высказался против санкций, делает честь главе российского государства. Это особенно актуально в свете разгула санкционных вихрей, закручиваемых американцами. Вообще надо сказать, что перебор с ограничительными мерами, которыми увлеклись западники, не способствует решению проблем, наоборот, еще больше накаляют обстановку. К слову, США никак не разберутся с Ираном, поэтому нагнетают обстановку. Во многом, может быть, противостояние между Тегераном и Вашингтоном вдохновило горе-политтехнологов на грязный выпад в адрес российского государства и его лидера. Некоторые сходства имеются, но есть и различия. Американцы сознательно провоцируют Иран, но он держится молодцом и не допускает ошибок, не дает никаких лишних поводов американцам для перевода давнего спора в радикальное русло. В случае с американо-иранским противостоянием Вашингтон по потенциалу значительно превосходит конкурента. А здесь наоборот: игрок со скромными возможностями использует в своей игре маргинальные силы, чтобы оказать моральное и психологическое воздействие на крупного игрока, который, естественно, является ведущим мировым актором, полюсом силы. Но разумно ли так низко падать и обнажать утрату моральных фильтров?! Думаю, закулисные режиссеры и их исполнители по-настоящему оскандалились. Владимир Путин правильно определил свою позицию, проигнорировав моветон, и не стал опускаться до низости, которой отличилась часть команды «Рустави-2» .

ИА REGNUMНедавно мы стали свидетелями еще одного громкого скандала в Грузии, связанного с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Как, по-вашему мнению, два этих события взаимосвязаны? Какова их цель? Как они отразятся на будущем российско-грузинских отношений, которые, судя по последним сообщениям, должны были пойти на нормализацию?

Конечно же, взаимосвязь прослеживается. В том инциденте некрасиво обошлись с официально прибывшим в Грузию в рамках православной сессии российским депутатом. Там ведь тоже была отработана подрывная технология, иначе Грузию не охватил бы паралич. Вообще непонятно и необъяснимо, что два православных народа вступили в полосу антагонизма. Не нужно было грузинским политикам идти на поводу эмоций, оперировать радикализмом, тем более Грузия была в положении хозяйки важного мероприятия. Достаточно задаться вопросом, что от всего происшедшего выиграл Тбилиси, как сразу же становится ясно, что кому-то очень было важно раскачать обстановку с помощью русофобских настроений. Для восстановления отношений потребуются большие усилия, ведь непонимание, конфликты рано или поздно заканчиваются, но вот за восстановление утраченного приходится снова платить. Взаимное доверие — непомерно дорогой товар. Вот в чем вопрос. Чем больше таких эксцессов, тем глубже хаос и непонимание. Возвращаясь к провокации телеканала «Рустави-2» видится нелишним напомнить, что масс-медиа, телевидение призваны формировать настроение, оказывать воздействие на взгляды аудитории при помощи позитивных импульсов и императивов. Да, бесспорно, есть необходимость в разборе полетов, если имеются проблемные статьи. Но выступать возмутителем спокойствия там, где их нет… Необъяснимо.

ИА REGNUM Какова была реакция на инцидент в Азербайджане, который является активным участником транспортных коммуникационных проектов. Не навредит ли выходка грузинского журналиста на перспективы торгово-экономического сотрудничества России с Грузией?

Всюду, и в Азербайджане тоже, эксцесс осудили практически все здравомыслящие люди, которые осознают, чего категорически нельзя допускать ни в политической, ни в общественной среде. В Азербайджане всегда следят за всем, что происходит в регионе. Особенно радуют планы и достижения, связанные с повышением социально-экономической эффективности. Когда стало известно о реализации российско-грузинских планов по восстановлению коммуницирования с участием швейцарской компании, это вызвало одобрение. Настал момент, когда необходимо думать над налаживанием такого формата, когда грузинская сторона с глазу на глаз с российской будут обсуждать задачи и находить приемлемые алгоритмы. Предпосылок для этого немало, тем более и деловая, и творческая интеллигенция двух стран прекрасно знакомы друг с другом. Дипломаты также имеют контакты, и в этой ситуации выкидывать отвратительный номер было нельзя. Остается надеяться, что таких фолов, грязных выходок больше не будет.