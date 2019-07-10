Хабаровск, , 10:31 — REGNUM

Количество претендентов на власть в преддверии сентябрьских выборов в Хабаровском крае превысило все мыслимые пределы. 240 кандидатов по спискам 13 политических партий и 195 самовыдвиженцев идут только в Законодательную думу края. Цифрой дня стало количество претендентов на пост мэра Комсомольска-на-Амуре — 23 человека заявили о намерении побороться за кресло градоначальника. Не отстают и претенденты на места в гордумах Хабаровска и Комсомольска — их десятки. Что происходит? Почему власть стала вдруг столь востребована и чего ждать Хабаровскому краю от предстоящих сентябрьских выборов, вместе с доктором политических наук Илдусом Ярулиным выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Илдус Ярулин «Такое обилие кандидатов во власть говорит о том, что та волна, в том числе, конечно, и протестная, которая поднялась во время выборов губернатора края, в сентябре 2018 года, никуда не делась. Она несколько стихла в зимнее время, а сейчас ожила опять. С одной стороны — такое обилие самых разных кандидатов во власть ярко демонстрирует недовольство властями существующими, действующими, которые либо засиделись, либо просто не хотят работать, да и не могут. Это недовольство теми, кто пришёл во власть ради власти, преференций и льгот. Помните знаменитый фильм Говорухина — «Так жить нельзя»? Вот и в Хабаровском крае сложилась ситуация, когда так больше жить нельзя. С другой стороны — нет никаких гарантий, что на вот этой волне придут во власть люди, которые действительно хотят что-то делать. Среди такого количества кандидатов, бесспорно, такие люди есть. Но есть и при таком массовом походе огромное количество людей и не вполне адекватных, и откровенных болтунов, популистов. Выборы всегда провоцируют крикунов кричать ещё громче. Вот и кричат они. И их, увы, много. Есть и партийные группы, которые всегда бились и будут биться за власть. Будет много так называемых «спойлеров», тех, которых ведут за собой сильные игроки, чтобы оттянуть голоса у конкурентов. Будет очень шумно. Вопрос в том, куда вынесет эта выборная волна Хабаровский край?».

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В Хабаровском крае уже сегодня проявляется не слишком позитивная тенденция последних лет — обилие партий коммунистической направленности. На выборы в Закдуму края идут и парламентская КПРФ, и «Коммунистическая Партия Коммунисты России», и «Рот Фронт». При этом, как уже неоднократно отмечали эксперты на всевозможных выборах, согласия внутри коммунистического блока — нет.

Илдус Ярулин «Спойлерство», все эти политтехнологии, всё это, думаю, мы увидим и в Хабаровском крае в сентябре. Есть группы, наверное, и финансируемые, которые направлены на торпедирование потенциальных победителей — затянуть в разные свары, создать у избирателя ощущение хаоса — «за каких коммунистов голосовать?», и тому подобное. Такая масштабная кампания без этого, думаю, не обойдётся. КПРФ ведёт активную работу, там поменялся состав руководства регионального, они достаточно сильны, традиционно в Хабаровском крае».

По мнению собеседника ИА REGNUM, довольно твердо удерживает свои позиции ЛДПР в Хабаровском крае. Но и у этой партии далеко не всё идеально. Высока вероятность, что либерал-демократы не поймут, что времена меняются и запросы у людей меняются. Популизм перестаёт убеждать.

Владимира Жириновского. Это популизм, который играет на самых болевых точках. И они понимают, что у них всегда найдётся аудитория — количество недовольных людей на Дальнем Востоке только растёт. Но те ли это люди, в этой партии, которые будут что-то делать всерьёз? Большие сомнения на этот счёт. А нужно ли Хабаровскому краю, чтобы в Закдуму пришли вот такие депутаты? Нет». Илдус Ярулин «А ЛДПР на Дальнем Востоке всегда и была сильна именно популизмом. Я бы назвал это даже «радикальным популизмом». Достаточно посмотреть выступления их лидера. Это популизм, который играет на самых болевых точках. И они понимают, что у них всегда найдётся аудитория — количество недовольных людей на Дальнем Востоке только растёт. Но те ли это люди, в этой партии, которые будут что-то делать всерьёз? Большие сомнения на этот счёт. А нужно ли Хабаровскому краю, чтобы в Закдуму пришли вот такие депутаты? Нет».

По мнению Илдуса Ярулина, политические партии будут бороться за власть. А люди, которых они будут пытаться привести на избирательные участки и убедить отдать за них голоса, просто средство. Пока ни одна политическая партия в Хабаровском крае своими делами не доказала обратного. Не от того ли такое количество самовыдвиженцев?

«Ситуация меняется. Одного крика и критики больше недостаточно. Люди послушают — но не факт, что проголосуют. Жизнь слишком ухудшилась. Хотя, повторю, сейчас многие будут пытаться оседлать волну протеста. Но не получается уже так, как раньше. Прозвучали заявления на коллегии Минвостокразвития о возврате прежнего пенсионного возраста в ДФО, о росте зарплат в 2−3 раза… Ну, и много ли дальневосточников поверили в серьёзность этих заявлений? Да, наверное, никто и не поверил», — считает Ярулин.

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Особенно сложно, и в этом сходятся все эксперты, придётся на предстоящих выборах «Единой России», которая с сентября 2018 года оказалась в оппозиции в Хабаровском крае. Об этом, в частности, говорится и в докладе «Фонда развития гражданского общества»:

Вячеслава Шпорта. В виду того, что у Фургала ещё не закончился «медовый месяц» с электоратом, и тот пока прощает губернатору все промахи, всю пассивность и всю неэффективность, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг ЕР. Игнорировать это невозможно». Фонд развития гражданского общества «Ухудшения возможны в первую очередь там, где ЕР из-за стечения обстоятельств, условно, оказалась в оппозиции. Это, конечно, в первую очередь Хабаровский край, которым руководит «жириновец» Сергей Фургал, разгромивший единоросса. В виду того, что у Фургала ещё не закончился «медовый месяц» с электоратом, и тот пока прощает губернатору все промахи, всю пассивность и всю неэффективность, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг ЕР. Игнорировать это невозможно».

Аналитики Фонда полагают, что победа по общекраевому округу «жириновцам» обеспечена. Однако в 2019 году впервые в Хабаровском крае, по спискам распределены только 12 мандатов. Поэтому, ответ на вопрос, кто сформирует парламентское большинство, будет дан на одномандатных округах. А там ЕР выставила очень сильных кандидатов. Плюс — на выборы заявилось некоторое количество ресурсных самовыдвиженцев, которые, ситуативно будут биться против единороссов, но, в случае победы, скорее всего примкнут к ним.

К тому же, добавим, у ЛДПР нет опыта побед по одномандатным округам на Дальнем Востоке.

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С утверждением о том, что ключевую роль в предстоящих выборах сыграют самовыдвиженцы, согласен и Илдус Ярулин: политические партии в России перестали работать на интересы населения, им больше не верят.

Дмитрий Медведев признал, что «Единой России» нужны перемены, что партия должна стать «сервисной» — работать на интересы людей. Я думаю, что выборы в сентябре 2019 года станут последними такими, какими мы привыкли их видеть, когда важна только борьба за власть, когда для партий имеет значение не то, что они могут сделать для страны, а сколько своих сторонников они могут провести в думу. И речь не только о Хабаровском крае». Илдус Ярулин «Им больше не верят. Дажепризнал, что «Единой России» нужны перемены, что партия должна стать «сервисной» — работать на интересы людей. Я думаю, что выборы в сентябре 2019 года станут последними такими, какими мы привыкли их видеть, когда важна только борьба за власть, когда для партий имеет значение не то, что они могут сделать для страны, а сколько своих сторонников они могут провести в думу. И речь не только о Хабаровском крае».

По мнению эксперта, явка на выборы будет не высокой: огромное количество кандидатов явно не на пользу массовости. По мнению политолога, явка составит процентов 18−21, на данный момент, но, возможно, картина будет меняться. Не питает иллюзий Ярулин и относительно того, какой край увидит новую Закдуму VII созыва:

«Не хочу быть мрачным пророком, но у меня есть опасения, что утром 9 сентября всем нам станет не по себе. Слишком много случайных людей среди кандидатов, слишком высок протестный потенциал, рост недовольства людей условиями жизни, которые только ухудшаются. На такой волне часто во власть проходят популисты, которые ни на что не годятся, ничего не могут сделать, да и не хотят. Они, зачастую, хотят себе такой же жизни, какую ведут те, кого они критикуют во время выборов — тех же зарплат, тех же баснословных надбавок к пенсиям, тех же красивых машин и прочих преференций. Будем наблюдать. Более точный прогноз можно будет дать ближе к сентябрю. Единственная надежда на то, что тот всплеск политической активности, который мы наблюдали год назад, перерастёт качественно и люди всё-таки начнут задумываться о том, за кого отдать голоса. Хотя это и не просто».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная выборная кампания. Граждане будут выбирать депутатов Закдумы края, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра Комсомольска-на-Амуре. Также по Комсомольскому округу пройдут довыборы в ГД РФ — место освободилось после избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края.