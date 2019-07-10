Москва, , 10:03 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает расширить площадь бесплатного «дальневосточного гектара», передает корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Миронов прогнозирует пробуксовку программы по выделению бесплатных участков земли на Дальнем Востоке и предлагает повысить привлекательность программы.

«Понятно, что люди скорее захотят получить участок в европейских регионах, и дальневосточная программа может забуксовать, что совсем не хотелось бы. Нужно уже сейчас думать о том, как повысить ее привлекательность», — говорит он.

Парламентарий видит единственную возможность — увеличить «надел».

"Самый верный здесь способ — существенно увеличить площадь выделяемой земли. Думаю, что в ближайшей перспективе надо перейти от бесплатного гектара к бесплатной квадратной версте — это чуть больше квадратного километра. Для наших дальневосточных территорий — вполне реальная норма», — считает Миронов.