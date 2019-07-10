Аккра, , 10:04 — REGNUM

План создания новой дискуссионной палаты в Гане был отложен, передает местная радиостанция Neat FM со ссылкой на заявление пресс-секретаря парламента страны Кейта Аддо.

«Строительство здания следует временно отложить», — заявила она журналистам.

Предложение о строительстве нового здания парламента стоимостью 200 миллионов долларов США, выдвинутое в прошлом месяце, вызвало волну общественного гнева.

Критики жаловались, что деньги лучше потратить на государственные услуги, такие как здравоохранение и образование, а также на электричество и водоснабжение.

На прошлой неделе сессия парламента Ганы была прервана протестующим, кричавшим: «Нет новой палате!». Протестующим оказался оппозиционер Эрнесто Йебо. Он был задержан вместе с двумя соратниками.