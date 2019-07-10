Аккра, 10 июля 2019, 10:04 — REGNUM
План создания новой дискуссионной палаты в Гане был отложен, передает местная радиостанция Neat FM со ссылкой на заявление пресс-секретаря парламента страны Кейта Аддо.
«Строительство здания следует временно отложить», — заявила она журналистам.
Предложение о строительстве нового здания парламента стоимостью 200 миллионов долларов США, выдвинутое в прошлом месяце, вызвало волну общественного гнева.
Критики жаловались, что деньги лучше потратить на государственные услуги, такие как здравоохранение и образование, а также на электричество и водоснабжение.
На прошлой неделе сессия парламента Ганы была прервана протестующим, кричавшим: «Нет новой палате!». Протестующим оказался оппозиционер Эрнесто Йебо. Он был задержан вместе с двумя соратниками.