10 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Батуми выбран для продолжения мероприятий «Восточного партнерства». Потому, что, во-первых, таким образом Европейский союз пытается обозначить свои интересы в Закавказье. Во-вторых, из трех стран этого региона именно Грузии придается образ государства, в которой вроде бы «наиболее успешно» реализуются европейские проекты. Однако «Восточное партнерство» в Закавказье ждут проблемы.

Станислав Тарасов, , 09:50 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

11−12 июля в Батуми пройдет международная конференция, посвященная 10-летию программы «Восточное партнерство». В ней примут участие министры иностранных дел восьми европейских стран и «Восточного партнерства», высшие представители законодательных властей, председатели комитетов, вице-спикеры.

Конференцию откроет председатель Европейского совета Дональд Туск. До того он побывал в Киеве и Баку, сейчас собирается в Ереване, оттуда и отправится в Батуми. Этот грузинский город был выбран в качестве места проведения конференции потому, что, во-первых, таким образом ЕС пытается обозначить свои интересы в Закавказье, три государство которого являются членами «Восточного партнерства». Во-вторых, именно Грузии придается образ страны, в которой, как заявляет грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, «наиболее успешно» реализуются проекты «Восточного партнерства» в виде соглашения об ассоциации, свободной торговли и либерализации визового режима.

Действительно, из опубликованного ранее «Индекса «Восточного партнерства», Грузия обозначена лидером не только в Закавказье, но и среди всех других шести участников программы (Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии) лидером по демократическим реформам и евроинтеграции. Хотя по индексу сближения с ЕС та же Армения опережала Грузию и Азербайджан. Тем не менее, будучи с визитом в Еревана президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала армянское руководство «воспользоваться опытом Грузии, следовать по этому пути за нами». Она говорила, что «Грузия может не называться членом ЕС, но фактически быть им». Армения, подписав соглашение об углубленном партнерстве с ЕС, не подписала положения о зоне свободной торговли, выбрав полноправное членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В новом всеобъемлющем соглашении Армении с Евросоюзом все обязательствами Еревана были согласованы с учетом ЕАЭС. Что касается Азербайджана, то в данный момент он продолжает обсуждать параметры всестороннего соглашения с ЕС.

Переговоры между Баку и Брюсселем идут по трем блокам. Первый включает вопросы политики и безопасности, второй — торговли и инвестиций, третий — экономической сферы, социальных, гуманитарных и других направлений. Но не проходит азербайджанская редакция первого блока, политического. ЕС отказывается признать «территориальную целостность Азербайджана», тогда как заявляет о признании территориальной целостности Грузии в ее «международно признанных границах». Даже несмотря на то, что Азербайджан в Брюсселе выложил на стол свои главные козыри, обозначая себя в качестве чуть ли не «гаранта энергетической безопасности ЕС». В этой связи некоторые апологеты «Восточного партнерства» в Закавказье заявляют, что, мол, Брюссель в Закавказье с каждым из государств региона работает по индивидуальной программе «с целью усилению европейского влияния и европейских ценностей в обществах этих стран». Но как?

Известна ключевая задача: ориентировать «Восточное партнерство» на выполнение к 2020 году поставленных 20 важных задач. Определены направления — экономическое развитие и рыночные возможности, укрепление государственных институтов и общества. В особую группу выделены Грузия, Молдавия и Украина, которые имеют договоры об ассоциации с ЕС и которым обещают некоторые экономические преференции как странам, «демонстрирующим существенный прогресс на европейском пути после выполнения четких условий». Выделяются в особую подгруппу Белоруссия, Азербайджан и Армения, которые «не только движутся с разной скоростью, но и имеют разные стремления относительно сотрудничества с ЕС». Правда, в последнее время заговорили о возможном альянсе в Закавказье «двух демократий — грузинской и армянской».

В формате «Восточного партнерства» высказано предложение начать расширение коммуникационных связей между Арменией и Грузией. И это независимо от того, что Тбилиси стремится в НАТО, а Ереван является членом ОДКБ и ЕАЭС. Но в нынешних конкретных геополитических условиях в Закавказье еще можно представить торгово-экономический мост на базе предполагаемого альянса между ЕАЭС и Евросоюзом, но никак не между ОДКБ и Грузий, потенциальным членом НАТО. Кому-то придется делать серьезный выбор, чтобы стать инструментарием для достижения «Восточным партнерством» главной цели в регионе — ослабление влияния России. Что касается Азербайджана, чья территория находится и в Европе, и в Азии, то Брюссель никогда не обращался с Баку как с европейской страной, держа его на расстоянии как страну исламского мира.

Отметим еще один важный момент. ЕС в отношении конфликтов Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией заявляет о необходимости «сохранения территориальной целостности» Грузии, подогревая таким образом антироссийские настроения в этой республике определенными «надеждами». В отношении Азербайджана, несмотря на схожие громкие декларативные заявления, позиция по факту иная, что объективно подогревает антироссийские настроения в Армении, где определенные силы считают, что урегулированию нагорно-карабахского конфликта «мешает» Россия. Кстати, такой же посыл ретранслируется из Брюсселя и в Баку. Таким образом, на примере Закавказья видны геополитические устремления «Восточного партнерства». Что же в итоге?

Еще в начале 2016 года тогдашний глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявлял, что «Восточное партнерство» провалилось из-за долго культивируемых иллюзий относительно перспектив членства в ЕС для таких стран как Грузия и Азербайджан». А сейчас обозначился серьезный политический кризис в Грузии, которую часто называют «самой восточной границей Европы». Брюсселю не удается создать в Закавказье сплошную «буферную антироссийскую зону» из членов «Восточного партнерства», выставляя перед ними виртуальную «витрину европейского выбора» и посылая уведомления в то же время, что приема в ЕС обозримом будущем не будет. При этом цена, которую заплатила Грузия, поставившая на сближение с Европой, оказывается непомерно высокой. С такой ситуацией потенциально может столкнуться и Армения, если устремится в зону «закавказского периметра безопасности Европы».

Но вряд ли об этом будут говорить в Батуми сходящий с политической сцены Туск и его западные партнеры, которые научились прикрывать провалы в политике проевропейской риторикой. Так что у «Восточного партнерства» в Закавказье впереди проблемы и, может быть, его ждут пики высокой драмы.