Киев, , 10:00 — REGNUM

После внеочередных выборов в Верховную раду могут попасть четыре партии, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Результаты опроса опубликованы 9 июля на сайте КМИС.

Среди избирателей, которые будут участвовать в выборах и определились со своими кандидатами, результаты выглядят следующим образом: партия «Слуга народа» — 48,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14,1%, партия «Европейская солидарность» — 9,2%, партия «Батькивщина» — 6,2%.

Потенциальные шансы преодолеть минимальный порог в 5% имеют партия «Голос» (4,4%) и «Сила и Честь» (4,1%).

Наиболее популярными кандидатами на пост премьер-министра Украины стали лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 12,8% и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 12,3%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля в 129 населённых пунктах на подконтрольной Украине территории. Всего было опрошено 2004 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, а также социологической группы «Рейтинг» отметили снижение популярности пропрезидентской партии «Слуга народа». По их данным, в Раду также проходит партия «Голос» Святослава Вакарчука.

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