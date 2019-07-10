Анкара, , 09:39 — REGNUM

Турция внесла неоценимый вклад в безопасность всего Европейского континента, но не почувствовала никакой поддержки от стран Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе выступления на саммите «Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы» в Боснии и Герцеговине Эрдоган напомнил о масштабной волне незаконной миграции из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Северной Африки.

При этом в Турции с 2005 по 2017 год было задержано более 1 млн нелегальных мигрантов, что способствовало сокращению незаконной миграции в Европу на 99%, добавил он.

«Турция внесла неоценимый вклад в безопасность всего Европейского континента, — цитирует Anadolu Эрдогана. — Однако в этом сложном процессе Анкара не почувствовала ожидаемой от европейских друзей поддержки».

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года Европу охватил миграционный кризис. Вооруженные конфликты, вспыхнувшие в странах Северной Африки и Ближнего Востока, заставили миллионы людей искать убежище, принять и распределить такое количество беженцев Европейский союз оказался не готов.

Помимо официально зарегистрированных мигрантов, в европейские страны попадают нелегалы. Это создает массу проблем, связанных не только с количеством новоприбывших, их расселением, но и с ухудшением криминогенной обстановки в регионе.

Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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