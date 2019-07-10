Мехико, , 11:57 — REGNUM

Власти мексиканского пограничного города Нуэво-Ларедо приняли 9 июля первых иностранных мигрантов из США в рамках принятой в январе программы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник из Национального института миграции Мексики.

По его словам, группа из 10 человек пересекла границу северо — восточного мексиканского штата Тамаулипас через пограничный мост Нуэво-Ларедо.

Источник добавил, что мигранты, ранее проживавшие в Центральной Америке, Венесуэле и Кубе, останутся в Тамаулипасе, ожидая рассмотрения их прошений на въезд в США.

Отмечается, что этот шаг является частью плана США в координации с Мексикой по расширению программы «Протокола о защите мигрантов». Программа предусматривает, что просители убежища в США, ожидая решения властей должны оставаться в Мексике.