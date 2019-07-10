Киев, , 09:30 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко может не получить разрешение на пересечение линии соприкосновения между Украиной и Донбассом, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука 9 июля в эфире телеканала «Прямой».

Чиновник напомнил, что Савченко подозревают в терроризме и отметил, что её свободное перемещение само по себе является странным.

«Если уж так случилось, то нет никакого сомнения, что СБУ не даст разрешение этому человеку на пересечение линии соприкосновения. Это вообще просто нонсенс, который не может укладываться в здравый смысл», — заявил Тука.

По его словам, если Савченко всё же позволят агитировать в ДНР, то главу СБУ следует немедленно отправить в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, на внеочередных выборах в Верховную раду Савченко баллотируется по округу, который почти полностью находится на территории Горловки.

Читайте также: Надежда Савченко намерена провести агитационную кампанию в ДНР