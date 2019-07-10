Париж, , 09:13 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп раскритиковал бастующих учителей, проверяющих итоговые экзамены (БАК), полагая, что они «установили беспорядок» и «не в состоянии выполнить свою исключительную миссию», сообщает Le Figaro.

«Претензии привели к тому, что меньшинство нарушило организацию проведения экзаменов, либо не появилось в экзаменационных центрах, либо затруднили доступ к ним. Они отказались проверять работы, делать копии. Короче говоря, установили беспорядок», — заявил глава французского правительства, выступая в Сенате.

Премьер-министр страны также похвалил «исключительную работу большинства, тех, кто считает, что быть учителем — это передавать знания и быть примером».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация, связанная с забастовкой учителей, «ни в коем случае не может быть разрешена путем взятия в заложники наших молодых людей и их семей».

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