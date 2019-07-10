Нур-Султан, 10 июля 2019, 09:11 — REGNUM
Алибек Алденей назначен новым секретарем правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом написал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.
По его словам, кандидатура Олдени согласована с председателем партии Нурсултаном Назарбаевым. Байбек добавил, что назначение связано с необходимостью «нового видения эффективности коммуникации с населением».
Ранее Бауыржан Байбек сообщил о том, что Тамара Дусейнова покинула пост секретаря партии «Нур Отан» в связи с переходом на другую работу. Алибек Алденей с 2015 года возглавлял телеканал «Алма-Ата». В разные годы он также работал в министерстве культуры республики.
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