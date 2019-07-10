Вашингтон, , 08:52 — REGNUM

Более $15 млн заработал бывший вице-президент США Джозеф Байден, покинувший Белый дом в начале 2017 года. Доход указан в финансовой и налоговой отчетности политика, который претендует на выдвижение в президенты от Демократической партии, сообщает газета The Wall Street Journal.

В 2016-м, 2017-м и 2018 годах Байден заработал в общей сложности $15,6 млн. Доход ему обеспечили публичные выступления, продажа написанных им и его супругой книг, а также преподавание в Университете Пенсильвании.

Доход семьи Байденов в 2004—2016 годах был втрое меньше указанной суммы. Известно также, что в 2017 году Байдены отдали на благотворительность около $1 млн, а в 2018 году — лишь $276 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден, который собирается предложить свою кандидатуру на пост главы государства, пообещал в случае победы на выборах бороться с расизмом и другими проявлениями нетерпимости в США.

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