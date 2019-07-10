Южно-Сахалинск, 10 июля 2019, 08:56 — REGNUM
Необычную новость сообщил жителям Сахалина врио губернатора Валерий Лимаренко. В ходе встречи с населением, он поведал, что живёт в квартире своего предшественника Олега Кожемяко, который, по его выражению, оставил «сменщику» всё, что нажил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Разговор произошёл в ходе встречи с жителями северных сёл Синегорск и Санаторное, которые пожаловались на холод в квартирах. Одна из присутствовавших на встрече местных жительниц привела в пример экс-главу региона Олега Кожемяко, который находил возможность включать отопление в домах в июне.
«Предыдущий губернатор приехал, и первый год жил, как все люди. Отключили отопление в июне. Потом он два дня помёрз и приказал включить. Ему можно было, значит», — привело слова сахалинки ИА Сахалин. Инфо.
Валерий Лимаренко хоть и не увидел возможности включать отопление летом, но подтвердил, что его предшественник жил, как нормальный человек.
Как сообщало ИА REGNUM, годовой доход врио главы Сахалина Валерия Лимаренко в 2017 году составил более 110 млн рублей. В 2018 году — немногим менее 100 млн рублей. Олег Кожемяко в 2017 году заработал 25 млн рублей, примерно столько же — в 2018 году. Кожемяко оставил пост главы Сахалинской области после своего избрания в декабре 2018 года на должность губернатора Приморья.