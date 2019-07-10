Южно-Сахалинск, , 08:56 — REGNUM

Необычную новость сообщил жителям Сахалина врио губернатора Валерий Лимаренко. В ходе встречи с населением, он поведал, что живёт в квартире своего предшественника Олега Кожемяко, который, по его выражению, оставил «сменщику» всё, что нажил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Разговор произошёл в ходе встречи с жителями северных сёл Синегорск и Санаторное, которые пожаловались на холод в квартирах. Одна из присутствовавших на встрече местных жительниц привела в пример экс-главу региона Олега Кожемяко, который находил возможность включать отопление в домах в июне.

«Предыдущий губернатор приехал, и первый год жил, как все люди. Отключили отопление в июне. Потом он два дня помёрз и приказал включить. Ему можно было, значит», — привело слова сахалинки ИА Сахалин. Инфо.

Валерий Лимаренко хоть и не увидел возможности включать отопление летом, но подтвердил, что его предшественник жил, как нормальный человек.

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко «Кстати говоря, с Олегом Николаевичем лично знаком. Я живу в его квартире сейчас. Он жил, как нормальный человек. Кстати, всё, что он там нажил, оставил мне. Он не забрал ничего».

Как сообщало ИА REGNUM, годовой доход врио главы Сахалина Валерия Лимаренко в 2017 году составил более 110 млн рублей. В 2018 году — немногим менее 100 млн рублей. Олег Кожемяко в 2017 году заработал 25 млн рублей, примерно столько же — в 2018 году. Кожемяко оставил пост главы Сахалинской области после своего избрания в декабре 2018 года на должность губернатора Приморья.