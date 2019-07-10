Вашингтон, , 08:31 — REGNUM

США не имеют никакого скрытого или тайного канала для переговоров с Ираном, заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Исламской Республике Брайан Хук.

«(У Вашингтона) нет никакого скрытого канала для переговоров с Тегераном», — цитирует Al-Arabiya Хука.

По словам американского чиновника, Иран использует в своей политике «шантаж, но столкнется с изоляцией». Вместе с тем, отметил он, нельзя допустить, чтобы Иран, который «поддерживает терроризм, обладал ядерным оружием».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из многостороннего договора, согласно которому Иран обязывался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

Инспекторы МАГАТЭ неоднократно заявляли о полном соблюдении Ираном взятых на себя обязательств. Ирану ничего не оставалось, как также перестать соблюдать положения ядерной сделки. Кроме того, Тегеран заявил, что путем ультиматумов и давления от него не добиться никаких уступок.

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