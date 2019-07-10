Париж, , 08:27 — REGNUM

МИД Франции приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского вступить в диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным для урегулирования кризиса между двумя странами, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Согласно заявлению министерства, встречи в нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина) направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами по Минским соглашениям, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины. Эти встречи не исключают каких-либо других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в трехсторонней контактной группе под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с участием США, Великобритании, Германии и Франции в Минске.

Читайте также: Песков прокомментировал предложение Зеленского о новом формате переговоров