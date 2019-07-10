Тбилиси, , 08:13 — REGNUM

Мать оскорбившего президента РФ Владимира Путина журналиста Георгия Габунии — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе — шокирована тем, как общество восприняло выходку её сына. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать», — сказал Гвритишвили, добавив, что в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.

Это вызвало бурную реакцию у местных жителей, которые пришли к зданию телецентра и потребовали отставки гендиректора телеканала и увольнения журналиста. В результате Габунию отстранили от работы на два месяца, однако руководство телеканала отказалось увольнять журналиста.

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