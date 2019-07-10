Дамаск, , 08:54 — REGNUM

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск для переговоров по поводу формирования конституционного комитета, призванного положить конец внутреннему конфликту в стране. Об этом 10 июля дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

«Рад вернуться в Дамаск. Надеюсь, что мы сможем договориться насчет конституционного комитета, с помощью которого положим конец насилию». Гейр Педерсен

Целью переговоров будет попытка выработать соглашение, которое удовлетворит все стороны конфликта в стране: как правительство в Дамаске, так и вооруженную оппозицию.

Власти страны настаивают на внесении в действующую конституцию новых статей, в то время как боевики высказываются за написание совершенно новой конституции.

Предполагается, что в состав конституционного комитета войдут 150 членов. 50 человек будут представлены Дамаском, 50 — вооруженной оппозицией, еще 50 предложит посланник ООН.

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