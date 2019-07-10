Киев, , 08:10 — REGNUM

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности за «умышленное непризнание» украинской принадлежности Крыма, а также территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщило 9 июля «Радио Свобода».

Одним из авторов законопроекта является спикер парламента Андрей Парубий. Он предложил отредактировать статью Уголовного кодекса Украины «О посягательстве на территориальную целостность Украины» следующим образом:

«Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей к территории Украины, наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде заявили, что могут принять законы об отрицании так называемой «оккупации украинских территорий», а также о запрете проведения телемостов между Россией и Украиной.

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Напомним, жители Крыма отказались признавать новую власть на Украине, которая появилась в результате государственного переворота в начале 2014 года. В Крыму был проведён референдум, в ходе которого более 90% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Результаты «майдана» не признал также Донбасс, население которого стало требовать федерализации страны и соблюдения своих гражданских прав. В ответ Киев отправил войска и вооружённые «добровольческие» банды для подавления протестов. На Украине началась гражданская война.