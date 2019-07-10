Павлодар, Казахстан, , 08:06 — REGNUM

Бывший заместитель акима (главы) Павлодарской области Казахстана Кайрат Нукенов назначен акимом (мэром) Павлодара, сообщает 10 июля издание Pavlodarnews.

Нового градоначальника администрации города представил глава Павлодарской области Булат Бакауов. Во время своего выступления аким региона поручил новому мэру провести скрининг предприятий города.

Бакауов добавил, что с начала 2019 года в нескольких отраслях допущено снижение производства, в том числе в промышленности — на 1,2%, строительстве 18,1%. Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса сократился на 9,2%.

Напомним, 2 июля аким Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов заявил о недоверии к Кайрату Нукенову и распорядился доложить об этом в администрацию президента республики. Ранее глава Павлодара неоднократно подвергался критике за расточительное отношение к бюджету.