Москва, , 07:57 — REGNUM

Американская сторона не выполнила свою часть договоренностей по Украине, которые были достигнуты в 2014 году во время телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы. Об этом российский лидер рассказал в интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину».

Владимир Путин и Барак Обама Kremlin.ru

Режиссёр напомнил Путину о разговоре, который произошел между ним и Обамой, занимавшим тогда пост главы США, во время событий в Киеве пять лет назад. Путин, однако, не стал подробно говорить о той беседе, пояснив, что она конфиденциальна.

Путин отметил, что Барак Обама уже не президент, однако о некоторых вещах говорить не следует. Он пояснил лишь, что обязательства, взятые на себя в том разговоре американской стороной, не были исполнены.

«Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью для нового фильма Стоуна Путин заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко специально устроил провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года. Это произошло в ходе предвыборной кампании «для нагнетания обстановки, введения особого положения», пояснил он.

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