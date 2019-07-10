Ульяновск, , 07:51 — REGNUM

Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России. Он постановил, что Россия должна выплатить жительнице Ульяновска, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 000 евро в качестве возмещения морального вреда.

Европейский суд по правам человека постановил, что было «нарушение статьи 3 («запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения») Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 («Запрещение дискриминации») в сочетании со статьей 3 Европейской конвенции», пишут РИА Новости.

ЕСПЧ установил, что заявительница жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее «от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы». Как заявляет Страсбургский суд, более двух лет, с января 2016 года по март 2018 года, женщина обращалась в полицию из-за насилия или угрозы насилия от бывшего сожителя, при этом были зафиксированы телесные повреждения. Как установил суд, один раз мужчин так сильно ударил её в живот во время беременности, что пришлось делать медицинский аборт.

Суд постановил, что Россия должна выплатить пострадавшей 20 000 евро в виде возмещения морального вреда и более 5,87 тыс. евро в качестве компенсации судебных расходов.

По данным СМИ, жительница Ульяновска, опасаясь за свою жизнь, уехала за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Чувашии, которых побил бывший полицейский, по решению ЕСПЧ получат компенсацию в 18 раз больше, чем определил им суд в России, — по 5 тыс. евро. Суд утвердил мировое соглашение между сторонами.

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