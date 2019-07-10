Москва, 10 июля 2019, 07:50 — REGNUM
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом. Встреча состоится 11 июля, сообщается на сайте Кремля.
Главы двух стран рассмотрят вопросы взаимовыгодного сотрудничество в различных сферах.
Также Путин и Моралес обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
Подробнее: Боливия заинтересовалась российским оружием
Как сообщало ИА REGNUM, Многонациональное государство Боливия заинтересовано в закупках российского оружия и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов российскими.
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