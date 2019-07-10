Москва, , 07:50 — REGNUM

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом. Встреча состоится 11 июля, сообщается на сайте Кремля.

Эво Моралес Questiondigital.com

Главы двух стран рассмотрят вопросы взаимовыгодного сотрудничество в различных сферах.

Также Путин и Моралес обменяются мнениями по ключевым международным вопросам. Планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Подробнее: Боливия заинтересовалась российским оружием

Как сообщало ИА REGNUM, Многонациональное государство Боливия заинтересовано в закупках российского оружия и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов российскими.

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