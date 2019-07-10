Багдад, , 08:01 — REGNUM

Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» не войдут в состав вооруженных сил (ВС) Ирака. Об этом 10 июля заявили в министерстве иностранных дел Ирана, сообщает Kurdistan.ru.

Шиитские бойцы в Ираке (cc) Tasnim News Agency

Комментарий последовал вслед за недавним указом премьер-министра Ирака Адиля Абдула Махди, решившего взять под контроль деятельность ополчения.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что глава иракского правительства вправе принимать подобные решения, однако его указ не означает полное слияние шиитских групп с вооруженными силами.

Напомним, группировка «Хашд аш-Шааби» была создана указом главного шиитского авторитета аятоллы Али Систани с целью противостояния боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировка во многом ориентируется на шиитский Иран.

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