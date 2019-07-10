Киев, , 07:30 — REGNUM

Украина может «противодействовать» России только при наличии трех условий, об этом на своей странице в Facebook написал украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, речь идет о «четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров».

Так Климкин прокомментировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

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Глава МИД Украины считает, что Зеленский не должен вести себя с Путиным как с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, к которому он также записывал видеообращения.

«Путина не эмоцию не возьмешь, он на нее не ведется, — написал Климкин. — Поэтому, чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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