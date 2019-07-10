Париж, , 07:42 — REGNUM

МИД Франции выразил солидарность с Кипром после того как Турция объявила о новых буровых работах в восточной части Средиземного моря, включая районы в пределах исключительной экономической зоны Кипра. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В этом контексте МИД Франции напоминает о своей твердой приверженности уважению морского права и солидарности с Кипром.

«Мы призываем Турцию избегать любых действий, которые противоречат закону и ставят под угрозу региональную стабильность», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года министерство энергетики и природных ресурсов Турции заявило, что государство продолжит буровые работы в своей части континентального шельфа восточного Средиземноморья.

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