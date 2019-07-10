Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM

В России разрабатывается новая программа развития фармацевтической отрасли. Об этом студентам и аспирантам Уральского федерального университета заявил президент России Владимир Путин.

«Мы сейчас разрабатываем новую программу развития фармы. Она должна быть готова — Правительство над ней работает, — она должна быть готова к концу текущего, 2019 года и рассчитана, по‑моему, должна быть до 2030 года», — сказал президент.

Эти слова Владимира Путина прозвучали в ответ на вопрос аспиранта Виктора Федотова, который заявил президенту о проблемах, испытываемых учёными при внедрении своих фармацевтических разработок. В частности, речь шла о создании нового препарата против диабета, который не просто понижает в крови уровень глюкозы, но и борется с самой причиной болезни. Оказалось, что лекарство проходит уже третий этап доклинических испытаний, но на клинические испытания его пока не принимают.

Владимир Путин заявил, что проблема важна и он полностью на стороне учёных. И добавил, что в новой программе развития фармсферы должно быть учтено использование своих собственных достижений.