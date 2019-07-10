Вашингтон, , 07:17 — REGNUM

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол России в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest под названием «Историю нельзя переписывать — её нужно читать».

Антонов напомнил, что Россия ежегодно инициирует в ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма и другими практиками, способствующие эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации и ксенофобии.

«Во всем международном сообществе осталось только две страны, которые голосуют против — США и Украина, — отметил Антонов. — Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, очередь — за Вашингтоном».

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Посол также выразил сожаления, что сегодня в США неонацистские организации чувствуют себя вольготно, поскольку «прячутся» за первой поправкой к Конституции этой страны. Кроме того, в Соединенных Штатах устанавливаются памятники нацистским пособникам, причастным к Холокосту, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция о недопустимости героизации нацизма принимается в ООН ежегодно с 2005 года. Так, в декабре 2018 года против российского проекта резолюции о недопустимости героизации нацизма вновь проголосовали только США и Украина. За принятие проекта резолюции проголосовали 129 стран, воздержались представители 54 государств, в том числе страны ЕС.

США объясняют свою позицию внутренним законодательством и нежеланием нарушать принципы свободы слова. На Украине героизация нацистов и их пособников после госпереворота 2014 года фактически является государственной политикой.

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