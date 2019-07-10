Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM

Российская Федерация является лидером по борьбе с диабетом. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ заявил президент России Владимир Путин.

Диабет, инсулин Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос главе государства задал аспирант химико‑технологического института УрФУ Виктор Федотов. Он работает в лаборатории физиологически активных соединений. По его словам, у вуза есть огромный опыт в том числе и по разработке лекарственных препаратов. Совместно с Академией наук был создан препарат «Триазавирин». А сейчас разрабатывается препарат против диабета. Уже идёт третья стадия доклинических исследований. Этот препарат не просто понижает уровень глюкозы, но и борется с самой причиной диабета. Однако на клинические испытания его не берут.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что развитие фармы в России — это ключевой вопрос. И подчеркнул. что полностью на стороне учёных.

«Если мы хотим быть самостоятельными, независимыми и повысить свой суверенитет в этом смысле, то это чрезвычайно важно», — сказал глава государства. Он также добавил, что направления, поднятые аспирантом, чрезвычайно важные.

По поводу диабета Владимир Путин подчеркнул. что за последнее время в России было много сделано. «Можно сказать, что Россия в известном смысле является даже лидером по борьбе с диабетом, по некоторым его, во всяком случае, составляющим этой проблемы», — сказал президент.