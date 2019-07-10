Новосибирск, , 06:34 — REGNUM

В Новосибирской области будет создан кластер разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июля, в областном правительстве, соответствующее соглашение в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге заключили правительство региона, АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО «НПЗ», входит в Холдинг «Швабе») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Соответственно, подписи под документом поставили новосибирский губернатор Андрей Травников, гендиректор завода Василий Рассохин и ректор университета Андрей Рудской.

«Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию на территории нашего региона инвестиционных проектов в области здравоохранения, в том числе создание кластера разработчиков и производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники», — говорится в сообщении областного правительства.

По словам Андрея Травникова, Новосибирскую область и Екатеринбург, где проходит ИННОПРОМ-2019, связывают серьёзные торговые отношения и крупные холдинги. В частности, НПЗ входит в холдинг «Швабе».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников "Есть предмет переговоров по развитию данного предприятия. Мы скрепляем этим документом уже сделанные нами наработки. Дела идут вперёд семимильными шагами — в том числе, в освоении гражданской продукции предприятиями, входящими в группу «Швабе». Также в этом соглашении — связка трёх крупных научных, промышленных и важных государственных центров — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска».

Ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований является уникальным. Он создаётся на базе НПЗ с участием СПбПУ. Вуз выступает головным разработчиком устройства. Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполняется Лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. Совместная работа новосибирского завода и петербургского университета по разработке комплекса HIFU-терапии началась в 2018 году. Опытный образец планируют выпустить к концу 2019 года.

Генеральный директор НПЗ Василий Рассохин подчеркнул, что Новосибирская область — первый регион в России, где организовано производство отечественной HIFU-техники.

«Поддержка правительства области позволит ускорить внедрение новой техники в медучреждениях и в перспективе заметно улучшить эффективность лечения новообразований», — отметил он.

Делегация Новосибирской области 9−10 июля работает на площадках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ и Глобального саммита производства и индустриализации. Основная задача делегации — привлечение новых инвесторов, обсуждение перспектив реализации новых проектов на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ИННОПРОМ-2019 открылся 7 июля. 9 июля состоялось открытие Глобального саммита GMIS. В этот день Екатеринбург посетил президент РФ Владимир Путин.

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