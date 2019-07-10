Казань, , 05:01 — REGNUM

События на грузинском телеканале «Рустави 2», в эфире которого тележурналист допустил нецензурную брань в адрес президента России, а до этого события в парламенте Грузии — это попытки увеличить внутренние противоречия в стране, а также попытка некоторых сил искусственно раздуть антироссийские настроения. Такое мнение, комментируя выходку ведущего телеканала Георгия Габуния в адрес Владимира Путина, озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев (КПРФ).

«События, происходящие в Грузии ничего, конечно, кроме тревоги за наших соседей вызвать не могут. Мы видим, что протестные настроения, которые сейчас есть в Грузии, внутренние противоречия они не спадают. И самое печальное что, есть силы, которые пытаются увеличить эти противоречия, используя искусственно раздуваемые антироссийские настроения. То, что мы увидели на телеканале «Рустави 2», до этого события в парламенте. Теперь уже всем понятно, что есть силы, которые заинтересованы в разжигании такой истерии», — отметил депутат.

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Напомним, 7 июля 2019 года в авторской передаче журналист грузинской телекомпании «Рустави — 2» Георгий Габуния высказался в адрес президента РФ Владимира Путина с использованием нецензурной брани. Резкое осуждение данного поступка выразили первые лица Грузии, включая президента Грузии Саломе Зурабишвили. МИД РФ осудил «беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого — в июне 2019 года в Тбилиси прошли акции протеста у парламента. Они начались после того, как во время Международной ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) занял кресло спикера грузинского парламента. Сам депутат позднее рассказал, что в это кресло его посадила грузинская сторона и почётное место по протоколу отводится именно председательствующему Генассамблеи. Гаврилов уточнил, во время перерыва в здание парламента «ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы». После этого он был вынужден покинуть парламент. Решение о завершении сессии было принято коллективно Ассамблеей в виду отсутствия гарантии безопасности участников.

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