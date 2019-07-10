Хабаровск, , 04:28 — REGNUM

В Хабаровском крае в преддверии единого дня голосования — 8 сентября — царит невиданный ранее ажиотаж. Сотни граждан решили стать народными избранниками. Только на кресла в краевой думе претендует почти 200 кандидатов — одномандатников. Об участии в выборах заявили 13 политических партий. А депутатских кресел в региональном парламенте всего 36, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На места в Законодательной думе Хабаровского края VII созыва претендуют сегодня 195 кандидатов — одномандатников от девяти политических партий. Пять лет назад, когда в регионе выбирали думу VI созыва, таких претендентов было 110. О своём участии заявили 13 политпартий. Избирком края на сегодняшний день уже заверил списки кандидатов от «Единой России», КПРФ, «Коммунистической Партии Коммунисты России», «Партии социальных реформ», «Рот Фронт», «Партии Роста», ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины». Всего в заверенных общекраевых партийных списках по состоянию на 9 июля было 240 человек.

Больше всего одномандатников — от КПРФ и ЛДПР, по 24 от каждой партии. 19 претендентов выдвигает «Единая Россия». 51 кандидат заявил о намерении идти на выборы как самовыдвиженец.

В Хабаровскую городскую думу идут 65 претендентов, 34 из них — выдвиженцы «Единой России», 15 — самовыдвиженцы, остальные представляют партии «Зеленые», «Яблоко» и «Парнас». Но там список может быть больше — время выдвижения истекает 11 июля.

Настоящий ажиотаж на выборах в городскую думу Комсомольска-на-Амуре, там уже выдвинуто 99 кандидатов. Больше всех хочет занять места в гордуме «Единая Россия» — 22 кандидата, за ней идет ЛДПР — 18 кандидатов, от КПРФ — 12, от «Зеленых — 1 и 46 самовыдвиженцев.

На довыборы в Госдуму России по 70 округу (Комсомольскому) уже выдвинуты кандидаты от «Партии Роста» — гендиректор ИА «Амурмедиа» Андрей Швецов и от КПРФ — политик Николай Платошкин. Место в Госдуме освободилось после избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края. «Единая Россия», как известно, намерена выдвинуть в ГД РФ от Хабаровского края певицу Вику Цыганову. Но документы в комиссию пока не поступили. От «Справедливой России» документы подала кандидат Татьяна Ярославцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Хабаровского края будут выбирать депутатов Законодательной думы VII созыва, в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре — гордумы.