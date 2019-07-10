Вашингтон, , 03:22 — REGNUM

Главой Пентагона станет действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер на время рассмотрения кандидатуры нынешнего врио министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера в сенате, сообщает газета Military Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

По словам источника, Пентагон последние две недели занимался подготовкой Спенсера для вступления в должность врио главы ведомства. Отмечается, что на время процедуры рассмотрения кандидатуры на должность министра обороны Эспер вернется на свой пост министра сухопутных войск Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Пентагона Патрик Шанахан решил покинуть должность на фоне сообщений о неприятностях в семье. Он исполнял обязанности министра обороны США с 1 января, когда ушел в отставку экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом.

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