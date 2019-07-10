Дамаск, , 02:44 — REGNUM

Террористы из «Джейш Магавир ат-Таур» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подняли цену выкупа за выход из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии до $1,5 тыс, сообщает ФАН.

Сообщается, что цена за выкуп за последний месяц выросла на $1,2 тыс. на одну семью. Также боевики увеличили количество своих блокпостов вокруг лагеря с 12 до 14 штук. При этом террористы ведут пропаганду среди оказавшихся в лагере беженцев и ограничивают им доступ к альтернативным источникам информации. Они сообщают, что вышедшие из лагеря сирийцы якобы подвергаются репрессиям со стороны правительства Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что подконтрольные США боевики заставляют беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» платить за выход с территории. Также террористы требуют с сирийцев оплату за топливо для переезда к пропускному пункту «Джлеб».

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