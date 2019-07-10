Таллин, , 02:24 — REGNUM

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Рейнсалу заявил, что в годы Второй мировой войны Эстония была оккупирована нацистской Германией. При этом он воспроизвел антироссийский пропагандистский штамп, что Эстония якобы была оккупирована также и Советским Союзом после того, как части советской армии вступили в Таллин в 1944 году.

«Этот шаг еще более циничен в свете круглой годовщины — 80-летия пакта Молотова — Риббентропа в этом году», — добавил он.

Рейнсалу также пообещал от лица своего ведомства выразить ноту российскому послу в Эстонии.

Ранее в связи с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ приняло решение отметить годовщины освобождения крупных городов СССР праздничными салютами.

Уже прошли салюты в честь освобождения таких городов как Одесса, Минск и Севастополь. Согласно планам российского оборонного ведомства, салют в честь годовщины освобождения Таллина должен состояться 22 сентября.