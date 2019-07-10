Кишинёв, , 01:19 — REGNUM

В период правления в Молдавии олигархического режима Владимира Плахотнюка вся страна была превращена в «бизнес, деньги с которого шли, а карман организованной преступной группы». Об этом заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан, рассказавший о «схемах 90-х годов», действовавших в госпредприятиях страны, передает ИА REGNUM.

По его словам, «криминальные бароны Демократической партии собирали дань с бизнеса и государственных предприятий, а собранные деньги мешками шли в бюджет преступной группы или партии». «Тех, кто не соглашался платить, сажали в тюрьму, шантажировали уголовными делами или захватывали их бизнес», — добавил министр.

В результате применения этих схем, по его словам, в кармане организованной группы ежемесячно оседало не менее 20 млн евро.

Напомним, 14 июня олигарх Владимир Плахотнюк был отстранен от власти в Молдавии и бежал из страны.