Вашингтон, , 01:10 — REGNUM

Соединенные Штаты ввели санкции против трех сторонников движения «Хезболла», сообщает пресс-служба американского минфина.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно заявлению минфина США, в санкционный список попали члены парламента Ливана Амин Шерри и Мухаммад Раад, а также представитель партии Вафик Сафа. США подозревают их в оказании поддержки «террористам» и в использовании своего служебного положения для продвижения ценностей «Хезболлы», которые якобы не совпадают с интересами народа и ливанского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не потерпят тех, кто сотрудничает с «Хезболлой». При этом он подчеркнул, что в санкционный список могут попасть и нешиитские фигуры, если будут доказательства их причастности к движению.

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