Москва, , 00:06 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Барак Обама в 2014 году, когда на Украине разворачивались трагические события государственного переворота, не выполнил договорённости, которые он достиг с российским лидером. Об этом Путин рассказал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Путин сказал, что у него с президентом США Обамой в 2014 году в дни событий на Евромайдане в Киеве состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран достигли неких договорённостей. Но Обама эти договорённости не выполнил.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — рассказал Путин в интервью для фильма Стоуна.

При этом Путин заявил, что в детали этих договорённостей вдаваться не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году вышел документальный фильм «Миропорядок 2018». В этом фильме Путин рассказал, что в дни событий на Евромайдане к нему обратилось «американское руководство», которое попросило не допустить применение армии тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. При этом евромайданщики должны были освободить площади и захваченные ими административные здания. Стороны должны были перейти к нормализации ситуации. Путин тогда согласился следовать этим договорённостям, но букально на следующий день, евромайданщики захватили власть на Украине.