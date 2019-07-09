Кишинёв, , 23:57 — REGNUM

Парламент Молдавии признал незаконным назначение Эдуарда Харунжена на должность генпрокурора Молдавии и обратился к президенту Игорю Додону с просьбой отправить Харунжена в отставку. Как передает ИА REGNUM, за принятие такого постановления проголосовали депутаты от правящей коалиции в лице Партии социалистов и блока ACUM.

Депутаты констатировали ряд нарушений при назначении Харунжена на эту должность в 2016 году, позволяющих отправить его в отставку.

Представители Демпартии Молдавии и их союзники из партии «Шор» в голосовании не участвовали, назвав это «покушением на независимость генпрокуратуры».

Сам Харунжен, ушедший накануне заседания парламента на больничный, заявил, что считает это политическим решением, в то время как законность или незаконность назначения может констатировать только суд.

Ранее президент, парламент, премьер-министр и многочисленные представители гражданского общества потребовали отставки генпрокурора, обвинив его в выполнении политических заказов прежней власти. Харунжен, однако, уходить в отставку отказался, заявив, что не видит для этого оснований.

Генпрокурор — последняя их весомых фигур, являвшихся основой контроля олигарха Владимира Плахотнюка над политической и государственной системой Молдавии. Ранее в отставку подал весь состав судей Конституционного суда, помогавшего Плахотнюку узурпировать власть.

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