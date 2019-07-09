Вашингтон, , 23:47 — REGNUM

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter, которые делают критические высказывания в его адрес. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает издание Fortune.

Трамп, придя к власти, стал активно использовать свой аккаунт в Twitter для информирования широких масс американского общества о своих политических решениях и вообще мыслях. Очень многим в американском истеблишменте не нравится, что Трамп по несколько раз на дню пишет в Twitter и информирует через эту соцсеть о принятии тех или иных политических решений.

Конечно же в комментариях к сообщениям Трампа идёт нешуточный спам мнений по тому или иному вопросу, а порой и просто грязная ругань.

В итоге, некоторые подписчики Трампа оказались заблокированными за многочисленные негативные комментарии.

Уже в 2017 году иск против Трампа подали сразу семь заявителей, которые были заблокированы президентом.

В мае 2018 года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен постановил, что своими блокировками пользователей Трамп нарушает свободу слова. Суд потребовал вернуть доступ к аккаунту президента всем заблокированным пользователям.

Но министерство юстиции США обжаловало это решение суда. Теперь же апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке снова постановил, что Трамп не имеет права блокировать пользователей на своей странице в сети микроблогов Twitter.