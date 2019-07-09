Казань, , 23:14 — REGNUM

Пятеро представителей Татарии вошли в рейтинг «Власть и деньги» по версии журнала Forbes. В число представителей республике в рейтинге попал и глава региона Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов Tatarstan.ru

Так, самую высокую позицию среди представителей республики — 21 — занимает председатель правления «Татсоцбанка», депутат Госсовета Татарии Анастасия Колесова, издание оценивает суммарный доход семьи чиновницы в 593,66 млн рублей, собственный доход госслужащего — 422,35 млн рублей, в собственности — 73 объекта недвижимости.

Депутат Госсовета, глава «ТрансТехСервиса» Вячеслав Зубарев расположился на 37-м месте: суммарный доход семьи оценивается в 435,74 млн рублей, собственные доходы чиновника — 435,58 млн рублей, владеет 5 объектами недвижимости.

В последней десятке рейтинга 92-е место досталось главе Татарии Рустаму Минниханову с доходом семьи в 163,46 млн рублей, личными доходами главы региона в 8,55 млн рублей и 9 объектами недвижимости.

На 95-м месте — депутат Госдумы Альфия Когогина — супруга гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, семейный доход — 159,27 млн рублей, собственный доход депутата — 11,47 млн рублей, 15 объектов недвижимости.

И 96-ю строчку занял депутат Госдумы Айрат Хайруллин: доход семьи — 159,09 млн рублей, личный доход — 158,88 млн рублей, четыре объекта недвижимости.

Рейтинг возглавил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт», собственный доход которого составил 9,968 млрд рублей.