Вашингтон, , 23:04 — REGNUM

Отношение США к покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400 осталось неизменным, и Вашингтон является категорическим противником этой сделки, заявила 9 июля журналистам официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

ЗРС С-400 (cc) Goodvint

При этом Ортагус в очередной раз подчеркнула, что в результате покупки российских зенитно-ракетных систем Турцию ожидают большие проблемы.

Официальный представитель госдепартамента США напомнила о законе CAATSA о противодействии противникам США путем санкций.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре исключением из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 за сделку по закупке российских систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, первые комплексы С-400 могут быть доставлены в Турцию в июле текущего года. Обучение турецких военных, которыми укомплектуют расчёты комплексов российского производства, уже завершено.

Читайте ранее в этом сюжете: Поставки С-400 Турции осуществляются своевременно — Песков