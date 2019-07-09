Москва, , 22:48 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Украиной неизбежно улучшатся. Об этом российский лидер заявил в интервью для фильма американского режиссера Оливера Стоуна об Украине.

По мнению Путина, историческую и религиозную общность народов в современном мире можно использовать как конкурентное преимущество.

Путин напомнил, что те земли, которые сейчас являются ядром современной Украины, присоединились к России из-за того, что хотели оставаться в православном мире, а не идти в мир католический, куда их тянула Польша.

Однако Путин считает, что со временем индентичность изменилась, и жители Украины конечно имеют на это право, но огромное количество связей между думя странами осталось.

Президент России отдает себе отчет в том, что украинская власть совершенно не хочет сближения с Россией, но Путин уверен, что рано или поздно «здравый смысл восторжествует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оливер Стоун готовит новый документальный фильм под названием «В борьбе за Украину». Фильм должен выйти на телеканале «Россия 1» 19 июля.